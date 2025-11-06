Bekommt Stuttgart noch eine S-Bahn-Linie?

 
Nahverkehr in der Region Bekommt Stuttgart eine weitere S-Bahnlinie?

, aktualisiert am 06.11.2025 - 18:19 Uhr
1
Durch die Verknüpfung der Strohgäubahn (r.) mit der Stuttgarter Panoramabahn könnte eine neue S-Bahnlinie enstehen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich, Simon Granville

Zu den heutigen sechs regulären S-Bahnlinien könnte innerhalb von zehn Jahren eine siebte hinzukommen. Sie würde einer totgeglaubten Strecke in Stuttgart neues Leben einhauchen.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die S-Bahn Stuttgart ist derzeit in keinem guten Zustand: Baustellen, technische Probleme und Unzulänglichkeiten der Infrastruktur bremsen das System, das einst als Rückgrat des Nahverkehrs galt. Der Verband Region Stuttgart, der den Verkehr bestellt und bezahlt, lässt sich vom Status quo nicht schrecken und präsentiert am Mittwoch Überlegungen für eine gänzlich neue Linie.

 

Sie könnte vom Jahr 2035 an Heimerdingen (Landkreis Ludwigsburg) mit Stuttgart-Vaihingen verbinden. Eine solche Linie könnte nach ersten Erkenntnissen eines von der Region beauftragten Gutachters einen so hohen Nutzen entfalten, dass eine Förderung durch Bund und Land möglich ist. Dabei würde die heute zwischen Korntal und Heimerdingen als Regionalbahnlinie 47 pendelnde Strohgäubahn ins S-Bahnnetz der Region eingebunden.

S-Bahn Stuttgart über die Panoramabahn?

Ausgangspunkt der Überlegungen war die Frage, was mit der von der Deutschen Bahn im Frühjahr 2027 aufgegebenen Panoramabahn in Stuttgart zwischen dem Nordbahnhof und Vaihingen geschehen könnte. Region, Landeshauptstadt und das Land hatten sich in der Vergangenheit darauf verständigt, diesen Schienenstrang erhalten zu wollen. Die Deutsche Bahn unterstützt die Überlegungen, wird die Strecke aber nicht mehr betreiben.

Weitere Artikel zu Stuttgart S-Bahn Stuttgart Strohgäubahn Verband Region Stuttgart S-Bahn
 