Verspätungen und Teilausfälle auf mehreren Linien am Nachmittag

Am Freitagnachmittag kommt es zwischenzeitlich zu Verspätungen und Teilausfällen auf den Linien S4, S5, S6/S60. Grund ist eine Reparatur an einem Güterzug an der Haltestelle Nordbahnhof.

Philip Kearney 04.04.2025 - 15:40 Uhr

Die Geduld von S-Bahnfahrern in Stuttgart ist am Freitag einmal mehr auf die Probe gestellt worden. Denn am Nachmittag kam es zwischenzeitlich zu Verspätungen und Teilausfällen auf den Linien S4, S5, S6/S60. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart auf seiner Webseite und auf X mit.