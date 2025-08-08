Für Berufseinsteiger sind derzeit viele Türen zu. Auch Lukas L.s Stelle bei Porsche wurde gestrichen. Wie der 24-Jährige den Frust bewältigt und neue Wege sucht.
08.08.2025 - 11:40 Uhr
Für Lukas L. aus der Nähe von Tübingen hat sich lange alles in ein stimmiges Bild gefügt. Aber plötzlich liegt es in Scherben. Den Großeltern gehörte eine Autowerkstatt, die Mutter ist Kfz-Meisterin, der Vater arbeitet als Ingenieur für einen bekannten Zulieferer. Lukas L.* weiß früh, welchen Weg er auf ihren Spuren einschlagen will. An der Hochschule Esslingen gehört er zu den Jahrgangsbesten im Studienfach Fahrzeugtechnik, Notendurchschnitt 1,3. Die Einträge im Lebenslauf machen sich gut: Auslandssemester in Singapur, Abschlussarbeit bei Mercedes.