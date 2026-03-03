Bei einem Auftritt in Stuttgart vor der Landtagswahl kritisiert die Politikerin Sahra Wagenknecht die Angriffe auf den Iran. Sie hat selbst Wurzeln in diesem Land.
03.03.2026 - 11:30 Uhr
Sahra Wagenknecht, Gründerin der nach ihr benannten Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat den Angriff Israels und der USA auf den Iran bei einem Auftritt in Stuttgart als „völkerrechtswidrig“ kritisiert. „Es graust einem, wie das Faustrecht des Stärkeren nun wieder zählt“, sagte die 56-Jährige im mit rund 600 Menschen vollbesetzten Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle bei einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei.