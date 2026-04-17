Die Freibäder in Stuttgart stehen in den Startlöchern. In den kommenden Wochen öffnen sie sukzessive. Was kostet der Eintritt in diesem Jahr?

Es wird wärmer, und bald starten auch die meisten Freibäder in Stuttgart in die Saison. Zunächst dürfte das Freiluftschwimmen vor allem etwas für Hartgesottene sein. Der Eintritt bleibt bis zum Herbst aber gleich, wie viel Überwindung der Sprung ins Nass braucht, ändert daran nichts. Was verlangen die einzelnen Bäder in Stuttgart? Eine Übersicht.

Was verlangen die städtischen Freibäder in Stuttgart 2026? Der Eintritt für die städtischen Bäder kostet überall gleich viel. 5,50 Euro zahlen Besucher für einen kompletten Tag in den Bädern in Möhringen, im Freibad Rosental in Vaihingen, im Freibad Sillenbuch, im Höhenfreibad Killesberg und im Inselbad Untertürkheim. Der Abendtarif kostet 4 Euro.

Für Kinder und Jugendliche, zwischen sieben und 17 Jahren, gilt in den städtischen Bädern ein ermäßigter Tarif von 3,50 Euro. Wie bei den Erwachsenen ist der Abendtarif, der ab einer halben Stunde vor Kassenschluss gilt, einen Euro günstiger. Saisonkarten (120 Vollzahler/55 Euro ermäßigt) sowie Jahreskarten für Familien (115 Euro Elternteil/45 Euro Kinder) sind in allen Stuttgarter Bädern, die die Stadt betreibt, gültig.

Auch im Inselbad kostet der Eintritt für Erwachsene 5,50 Euro. Foto: picture alliance/dpa

Daneben gibt es in Stuttgart einige private Bäder, die von Vereinen getragen werden. „S’Bädle“ in Zuffenhausen gehört dem SSV. Dort kostet der Eintritt 5,50, Kinder und Jugendliche von drei Jahren bis 18 Jahren zahlen 3,50. Auch hier gibt es Vergünstigungen zum Feierabend (4,50/2,50), der Tarif gilt ab 17 Uhr. Dauerkarten gibt es nicht, 10er-Karten kosten 49,50 Euro, beziehungsweise 31,50 Euro.

Am günstigsten ist der Freibadbesuch in diesem Sommer, trotz Erhöhung, im Bad des MTV Stuttgart. „Die Stadt Stuttgart unterstützt unser Freibad finanziell, aber diese Zuschüsse sind an eigene Einnahmen gebunden“, erklärt der Verein die leichte Erhöhung. „Nur wenn wir selbst zur Kostendeckung beitragen, können wir den Betrieb aufrechterhalten“, heißt es. Allein könne der MTV das nicht. Gäste, die keine Mitgliedschaft haben, zahlen in diesem Jahr 5 Euro. Kinder, Jugendliche (zwischen 6 und 17 Jahren) und Studenten kommen für 3 Euro rein. Auch der MTV bietet einen Abendtarif, für 3,70 Euro kann man ab 18 Uhr. Zehnerkarten kosten 50 beziehungsweise 30 Euro. Mitglieder zahlen weniger.

Eintrittspreise in Stuttgarter Freibäder:

Freibad Möhringen: 5,50 Euro (ermäßigt 3,50)

Freibad Rosental: 5,50 Euro (ermäßigt 3,50)

Freibad Sillenbuch: 5,50 Euro (ermäßigt 3,50)

Höhenfreibad Killesberg: 5,50 Euro (ermäßigt 3,50)

Inselbad Untertürkheim: 5,50 Euro (ermäßigt 3,50)

MTV-Bad: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)

s’Bädle Zuffenhausen: 5,50 Euro (ermäßigt 3,50)

ASV-Quellfreibad: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro; Stand 2025)

Der ASV, der das zweite Vereinsbad in Botnang betreibt, hat die Preise für dieses Jahr noch nicht veröffentlicht. Im vergangenen Sommer kostete eine Einzelkarte 5 Euro (ermäßigt 3 Euro) , daneben gab es 11er- (50/30 Euro) und Saisonkarten (120/55 Euro).

Während die Hallenbäder im Sommer schließen, haben die Therme weiter geöffnet. In allen drei kann man auch draußen baden und die Sonne genießen. Im Leuze kostet die Tageskarte 15,00 Euro (ermäßigt 11,20 Euro), im Bad Berg ist sie etwas günstiger (13 Euro/ermäßigt 9,60 Euro). Im Solebad Cannstatt schlägt der Eintritt mit 14 Euro (ermäßigt 10,40 Euro) zu Buche.