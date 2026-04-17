Die Freibäder in Stuttgart stehen in den Startlöchern. In den kommenden Wochen öffnen sie sukzessive. Was kostet der Eintritt in diesem Jahr?
17.04.2026 - 11:00 Uhr
Es wird wärmer, und bald starten auch die meisten Freibäder in Stuttgart in die Saison. Zunächst dürfte das Freiluftschwimmen vor allem etwas für Hartgesottene sein. Der Eintritt bleibt bis zum Herbst aber gleich, wie viel Überwindung der Sprung ins Nass braucht, ändert daran nichts. Was verlangen die einzelnen Bäder in Stuttgart? Eine Übersicht.