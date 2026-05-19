Salamander in Kornwestheim: „Geht darum, ob er ein Vorbild ist“ – Gutachten zu Ernst Sigle spaltet Gemüter

Als großer Unternehmer, der Kornwestheim dank Salamander Wohlstand und Arbeitsplätze gebracht hat, ist Ernst Sigle weithin bekannt. Das örtliche Gymnasium trägt sogar seinen Namen. Über sein Wirken zur Zeit des Nationalsozialismus war bislang aber kaum etwas bekannt, erst vergangenes Jahr hat die Stadt Kornwestheim ein Gutachten in Auftrag gegeben, um Sigles Rolle während der NS-Diktatur zu klären. Die Ergebnisse, die Ernst Sigle schwer belasten, wurden nun in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Nicht allen gefiel das Ergebnis. Der Gemeinderat wird demnächst darüber entscheiden, ob das Ernst-Sigle-Gymnasium (ESG) umbenannt werden soll.