Als Autoverkäufer war Dieter Mäurer Mercedes ein Arbeitsleben lang treu. So ist die Marke auch zu seinem Hobby geworden. Porträt eines Modellautosammlers.
Angefangen hat alles in Saarbrücken. Dort tritt Dieter Mäurer 1987 seine erste Stelle als Mercedes-Autoverkäufer an. Für seine Märklin-Eisenbahnanlage benötigt er noch Modellautos, um das Stadtbild abzurunden. Das müssen jetzt natürlich unbedingt Mercedes-Miniaturen sein. Weshalb sich der gebürtige Karlsruher auf die Suche nach dem entsprechenden Material macht. Und wird beim erst ein Jahr zuvor gegründeten Mercedes-Benz Modellauto-Club fündig. Kurze Zeit später ist er Mitglied, drei Jahre später im Vorstand und seit 2004 Präsident des Vereins. Das zeigt: wenn Dieter Mäurer etwas macht, dann macht er es richtig – und mit viel Leidenschaft. Was ihn zum Obersammler von Mercedes-Modellautos macht.