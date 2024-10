Am Samstag hatte Florentina Holzingers Performance „Sancta“ Premiere in Stuttgart. Trotz Triggerwarnung sorgten die ersten beiden Vorstellungen für 18 Erste-Hilfe-Einsätze im Opernhaus.

Andrea Kachelrieß 08.10.2024 - 17:09 Uhr

Mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren und fettgedruckten Warnhinweisen lässt die Oper Stuttgart erst gar keine Zweifel aufkommen. Florentina Holzingers Opernperformance „Sancta“, nach der Premiere am vergangenen Wochenende in insgesamt sieben Vorstellungen in Stuttgart zu erleben, ist nichts für zarte Gemüter. „Am Samstag hatten wir acht und am Sonntag zehn Personen, um die sich unser Besucherservice kümmern musste“, sagt Sebastian Ebling, Pressesprecher der Oper. In drei Fällen war der Zustand der Betroffenen so beeinträchtigt, dass ein Arzt dazu geholt werden musste.