Stuttgart hat viele Schulen, die sich mit prominenten Namen schmücken dürfen. Eine der bekanntesten Bildungsstätten in dieser Stadt ist das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, das sich mit einer langen Liste bekannter Schüler schmücken darf. Im Ebelu, wie es bei den Stuttgartern liebevoll heißt, drückten neben vielen anderen Georg Wilhelm Hegel, Eduard Mörike oder auch die Brüder Stauffenberg die Schulbank. Und Fritz Bauer. „Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann etwas tun, dass sie nicht zur Hölle wird“, so lauten die Worte, die den Treppenabgang im Schulgebäude zieren.