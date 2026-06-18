Stuttgart hat viele Schulen, die sich mit prominenten Namen schmücken dürfen. Eine der bekanntesten Bildungsstätten in dieser Stadt ist das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, das sich mit einer langen Liste bekannter Schüler schmücken darf. Im Ebelu, wie es bei den Stuttgartern liebevoll heißt, drückten neben vielen anderen Georg Wilhelm Hegel, Eduard Mörike oder auch die Brüder Stauffenberg die Schulbank. Und Fritz Bauer. „Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann etwas tun, dass sie nicht zur Hölle wird“, so lauten die Worte, die den Treppenabgang im Schulgebäude zieren.

Das Zitat von Fritz Bauer ist ein hoffnungsvoller Appell an alle und erinnert vor allem die Schüler täglich an das moralische und humanistische Erbe jenes Hauses, das Persönlichkeiten wie den als Nazi-Jäger bekannten Juristen einst ausbildete. Bauer hat im Ebelu 1921 sein Abitur abgelegt, musste dann als Jude fliehen, um nach dem Zweiten Weltkrieg als Staatsanwalt NS-Verbrecher vor Gericht zu bringen.

Das bekannte Stuttgarter Büro LRO bekam den Auftrag

Anders gesagt: so ein Gebäude atmet so viel Geschichte wie kaum ein zweites in der Stadt, und weil die Schulräume saniert und denkmalgerecht modernisiert werden mussten, war es ein Glücksfall, dass das Stuttgarter Büro LRO den Auftrag erhielt. Denn die Leute von LRO wissen, was sie tun, sie haben reichlich Expertise bei Schulbauten und -umbauten.

Lernen mit Aussicht: Klassenzimmer im sanierten Ebelu Stuttgart. Foto: Roland Halbe

Was vielleicht aber in diesem Zusammenhang noch wichtiger scheint, das ist die Erfahrung und die Lust, sich auf die besondere Architektur der beschwingten 50er Jahre in der jungen Bundesrepublik einzulassen. „Gerade bei den Altbauten mussten wir uns als Planer zurücknehmen, was bei diesem Denkmal völlig in Ordnung geht. Wir haben großen Respekt vor der architektonischen Qualität dieses Gebäude-Ensembles.“ Das sagt Klaus Hildenbrand, seines Zeichens Architekt, langjähriger Projektleiter und einer der Geschäftsführer bei LRO.

Meisterwerk der Stuttgarter Architekten Bregler

Der Mann kennt mittlerweile jede Ecke, jeden Flur, jede Treppenstufe des Ebelu höchstwahrscheinlich besser als den Inhalt seiner Jackentasche. Bei einer exklusiven Führung durch die nun fertig sanierten oder neu angebauten Räume wirkt der 48-Jährige ganz entspannt, ja geradezu happy über das Ergebnis. Was nicht zuletzt auch an der herausragenden Architektur liegt, die einem jede Angst vor Lehrern und Noten nimmt.

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Die von den Architekten Adolf und Hans Bregler 1957 in exponierter Stuttgarter Halbhöhe nach zweijähriger Bauzeit fertig gestellte Gebäudegruppe ist ein gelungenes Beispiel für die Nachkriegsmoderne in diesem Land: so luftig, transparent, filigran, hell und, ja, demokratisch mutet der Bau an. Der Vorgängerbau des Ebelu stand freilich an anderer Stelle, näher zur Stadtmitte, in der Holzgartenstraße. Doch der 1903 errichtete Bau wurde im Zweiten Weltkrieg durch Fliegerbomben zerstört, in einer Septembernacht 1944. Bereits 1959 wurde die neue Schule dann mit dem Paul-Bonatz-Preis ausgezeichnet.

Seinerzeit zog man auf die Anhöhe im Herdweg auf das Anwesen der ehemaligen Villa des Grafen von Zeppelin. Dass es sich auch heute noch um ein stattliches Anwesen handelt, hat auch viel mit dem alten Baumbestand zu tun, der im Zusammenspiel mit der diskreten Einpassung der diversen Baukörper in die parkähnliche Topografie eine wunderschöne Atmosphäre ergibt.

Klaus Hildenbrand sieht nicht aus wie Schwärmer, das Ebelu aber hat es ihm sichtlich angetan: „Faszinierend ist bis heute, wie die Architekten Adolf und Hans Bregler diesen eigentlich großen, mehrteiligen Bau so sanft und unprätentiös in den Hang gesetzt haben.“ Das sagt der Architekt ganz oben stehend, auf der Dachterrasse, mit wirklich famosem Blick über Stuttgart. Von dieser Stelle aus betrachtet könnte man tatsächlich Gründe gegen einen Wegzug aus dieser nicht immer so architekturaffinen und zeitweise recht abrissfreudigen Stadt nennen. Ein Wunder, dass in der Vergangenheit niemand für den Abriss des Ebelu plädierte.

Ein Treppenhaus in Himmelblau

Bevor man wieder unten im Hof das formvollendete Ganze bewundern darf, hat man ein Treppenhaus mit einer sehr interessanten Farbkonzeption durchschritten. Das originale Himmelblau an den Wänden erinnert an den fröhlichen Blauton eines alten Opel Kadett aus den 60ern, ein richtig stylisches Farbleitsystem.

Und vor der restaurierten Glastür dann ein uralter Freund, der Baum: der als Naturdenkmal geschützte Mammutbaum vor dem Hauptgebäude harmoniert aufs Vortrefflichste mit den alten Fallarmmarkisen, deren Mechanik jeweils aufgearbeitet wurde. Die gestreiften Stoffe wurden durch Replikate ersetzt.

Himmelblau – das sanierte Ebelu Gymnasium in Stuttgart. Foto: Patrick Schneider/LRO

Ähnlich war es bei den Fenstern. „70 bis 80 Prozent der Fenster sind original, konnten also aufgearbeitet werden“, erklärt Hildenbrand. „Die Gläser haben allerdings Beschichtungen erhalten: zum Wärme- wie auch zum Sonnenschutz.“ An dieser Stelle im Schulhof gleich neben dem alten Baum, zwischen den wohlproportionierten Gebäuderiegeln auf der Ostseite, lässt sich noch etwas von dieser Aufbruchstimmung einer jungen Demokratie erspüren. Dieses Gefühl, dass Bildung ein besseres Leben zur Folge hat, das Zutrauen in eine freie Welt. So gut ist diese Architektur, dass sie einen für Augenblicke die eher bedrohliche Realität unserer Zeit vergessen lässt.

Im Zweifel – lieber restaurieren, ist die Devise der Stuttgarter Architekten

In all den Bauten und Räumen, die lediglich denkmalgerecht saniert werden mussten, standen die Planer vor der Herausforderung, einerseits das Alte zu bewahren und andererseits die nötigen, weil zeitgemäßen Modernisierungen umzusetzen. Was also tun, wenn das prachtvolle und doch so elegant zierliche Treppengeländer im Eingangsbau nicht die mehr die heute erforderliche Höhe aufweist? Soll man alles ausbauen und ein anderes Geländer aus der Zeit einsetzen? Oder, noch besser: alles ganz neu! Nur: Was sagt dann das Denkmalamt?

Fragen über Fragen, die Klaus Hildenbrand und LRO jahrelang beschäftigt haben. „Wenn wir vor der Wahl standen, etwas zu ersetzen oder instand zu setzen, haben wir stets die Restaurierung vorgezogen: das gilt zum Beispiel für die Ertüchtigung der originalen Fenster genauso wie für die Arbeit an den filigranen Geländern und Handläufen oder den Betonfassadenplatten“, sagt der Architekt.

Energetisch saniert, modern interpretiert

Das bedeutete etwa, dass die Planer an die zu niedrigen, aber sicherheitsrelevanten Geländer jeweils ein Stück an jeden Stab anschweißten und anschließend den originalen Holzhandlauf wieder aufmontierten, der zuvor vorsichtig abgenommen und ausgebessert worden ist. Trotzdem ist diese Schule kein Museum: Alles wurde energetisch saniert, in den Klassenzimmer findet sich modernste Technik – genügend Steckdosen gibt's auch, klar. Und selbstredend ist für ein angenehmes Raumklima gesorgt.

Neben den Sanierungen ging es aber auch um Erweiterungen, die der zu eng gewordenen Schule Luft verschaffen sollten. Beabsichtigt war, dass man ruhig ablesen soll, wo nun der Neubau beginnt und wo der Bestand aufhört. Gleichwohl erkennt man schnell die Bezüge, die Zitate: die Ergänzungstrakte greifen Merkmale des Altbaus auf, etwa Aufständerung, Betonskelettbauweise und Bandfassade.

Aus der Turnhalle wurde der Orchestersaal

Zudem gab es Umwidmungen. „Umbauten sind ja nicht nur Reparaturen, sondern sie bieten auch Möglichkeiten des Weitererzählens“, sagt Klaus Hildenbrand. „Die neue Sporthalle befindet sich jetzt unter dem Sportplatz und aus der früheren Pausenhalle mit Milchbar ist eine Mensa geworden.“ Dass durch die Anforderungen auch mutige Entscheidungen erforderlich waren, erklärt sich von selbst. „In der ehemaligen Turnhalle fand ein großer Orchestersaal mit Musikräumen und einer Schülerbibliothek Platz. Bei diesem größeren Eingriff wurden die Südfassade und das Dach ausgetauscht.“

Blick in den Musik- und Konzertsaal der Stuttgarter Schule. Foto: Patrick Schneider/LRO

Diese Erweiterung – der Orchestersaal wie auch die schallisolierten Probenräume – waren ein wichtiger Grund für das umfassende und kostspielige Engagement der Stadt. Schließlich bietet das Ebelu bekanntermaßen auch einen Gymnasiumszug für musikalisch Hochbegabte. Das Programm war äußerst begehrt, nur fehlten allmählich der Platz. Das ist jetzt alles anders. Und glücklich dürfen sich alle schätzen, die in dieser leichten, vom Geist des Aufbruchs und der Freiheit durchwehten Architektur etwas lernen dürfen. Im Herbst geht es für die Schüler wieder los im neuen, alten Ebelu. Man könnte fast neidisch werden.

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