Der Erhalt des Großen Hauses am Eckensee bis zur Sanierung wird noch teurer und aufwendiger. Das teilt das Land auf Antrag der SPD mit.

Jörg Nauke 18.12.2024 - 06:00 Uhr

Das Land und die Stadt Stuttgart müssen in Zukunft deutlich mehr Geld zur Verfügung zu stellen, um den Littmann-Bau so zu ertüchtigen, dass dort weiter Opern- und Ballettaufführungen stattfinden können. Von 2027 an dürften die immer aufwendigeren Baumaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs dann noch mehr Zeit als bisher in Anspruch nehmen.