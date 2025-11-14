Sarah Kuttner beleuchtet in "Mama & Sam" das Phänomen des Love Scammings: Ihre Mutter fiel einem Betrüger zum Opfer. Wie konnte das passieren?
14.11.2025 - 11:18 Uhr
„Auf Liebesbetrüger hereingefallen und 100.000 Euro überwiesen“ – Es sind Schlagzeilen wie diese, die von den meisten Menschen beim Lesen eher belustigt zur Kenntnis genommen werden, um dann weiterzuscrollen oder zu -blättern. Das so genannte „Love Scamming“ ist ein im Internet verbreitetes Phänomen: Trickbetrüger, die oft in Afrika oder Asien sitzen, umgarnen auf digitalen Kanälen arglose Menschen mit einer erfundenen Liebe, die früher oder später in Geldforderungen mündet, die schnell Zehntausende Euro betragen können.