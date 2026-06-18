Sarah Wynn-Williams arbeitete jahrelang für Facebook und glaubte zunächst an die große Idee eines offenen Internets. In ihrem Buch beschreibt sie, wie aus Begeisterung Ernüchterung wurde und warum der Konzern nun erneut in der Debatte um Macht, Verantwortung und Meinungsfreiheit steht.
18.06.2026 - 12:19 Uhr
Als Sarah Wynn-Williams bei Facebook anfängt verspricht die Plattform Vernetzung, Austausch, mehr Offenheit. Für viele junge Menschen im Silicon Valley ist Facebook damals nicht einfach ein Arbeitgeber, sondern ein Ort, an dem angeblich die Zukunft gebaut wird. Wynn-Williams gehört zu jenen, die an diese Erzählung glauben.