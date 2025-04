In der SPD werden bald die Ministerämter verteilt. An Parteichefin Saskia Esken gibt es harte Kritik. Wie tickt sie? Was treibt sie an? Zu Besuch bei einer, die um ihre politische Zukunft kämpft.

Tobias Peter 25.04.2025 - 22:13 Uhr

Es gibt im Atrium der SPD-Zentrale in Berlin eine überlebensgroße Willy-Brandt-Skulptur, 3,40 Meter hoch und 500 Kilo schwer. Die Bronzefigur des früheren Kanzlers kann einschüchternd wirken, hat ein früherer SPD-Chef im Geheimen mal zugegeben. Vielleicht steht im Besprechungsraum der Parteivorsitzenden im fünften Stock deshalb eine Minifigur der Skulptur. Saskia Esken betritt in einem Blazer in gedeckter Farbe den Raum und begrüßt mit einem kräftigen Händedruck.