Wer hier wen im Straßenverkehr nötigt, ist offenbar Ansichtssache. Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der wöchentlichen Humorkolumne dieser Zeitung.
18.04.2026 - 10:41 Uhr
Wer kennt das nicht? Da pflügt man mit gemütlichen 180 Sachen auf der linken Spur die Autobahn herunter, flutscht geschmeidig durch Baustellen und gelbgestrichelte Fahrspuren und dann – Himmelherrgottsackzementnochmal! – schleicht da so ein blöder Kompaktwagen, so ein Hustenbonbon auf Rädern, im Schneckentempo vor einem her. Gut, okay, überall ist Baustelle und eigentlich darf man hier nur 60 fahren. Aber, hey, das sind doch nur unverbindliche Empfehlungen. Selbst schuld, wer sich daran hält.