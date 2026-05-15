Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind laut „Save the Children“ mehr als 3.500 Kinder getötet oder verletzt worden. Allein 2026 waren bereits 294 Kinder betroffen.
15.05.2026 - 15:46 Uhr
Nach Angaben der Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ sind bislang mehr als 3.500 Kinder dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zum Opfer gefallen. Davon seien 791 Kinder getötet und 2.752 verletzt worden, wie die Organisation am Freitag in Berlin mitteilte. Allein in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 seien 294 Kinder betroffen gewesen.