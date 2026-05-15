Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind laut „Save the Children“ mehr als 3.500 Kinder getötet oder verletzt worden. Allein 2026 waren bereits 294 Kinder betroffen.

Nach Angaben der Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ sind bislang mehr als 3.500 Kinder dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zum Opfer gefallen. Davon seien 791 Kinder getötet und 2.752 verletzt worden, wie die Organisation am Freitag in Berlin mitteilte. Allein in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 seien 294 Kinder betroffen gewesen.

Im vergangenen Jahr seien Angriffe auf zivile Gebiete eskaliert, erklärte Sonia Kush, Landesdirektorin von „Save the Children“ in der Ukraine. Dies deute auf eine „grobe Missachtung von Kindern und ihren Rechten“ hin. Die getöteten oder verletzten Kinder seien eine „eindringliche Mahnung an die verheerenden menschlichen Kosten dieses Krieges“.

Mehr als 60.000 zivile Opfer

Die Kinderrechtsorganisation forderte daher alle Konfliktparteien dazu auf, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Dazu gehöre der Verzicht auf den Einsatz von Sprengwaffen in dicht besiedelten Gebieten.

„Save the Children“ beruft sich bei den Zahlen auf einen UN-Bericht. Insgesamt seien laut UN seit Kriegsbeginn 15.850 Zivilistinnen und Zivilisten getötet und 44.809 weitere verletzt worden.