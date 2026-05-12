Schachfreunde Deizisau Bundesliga-Aus trotz Platz 5: „Finanziell einfach nicht mehr stemmbar“
Die Schachfreunde Deizisau beenden die Bundesliga-Saison auf Rang fünf. Für die kommende Runde zieht sich der Verein dennoch aus der Liga zurück
Die Schachfreunde Deizisau beenden die Bundesliga-Saison auf Rang fünf. Für die kommende Runde zieht sich der Verein dennoch aus der Liga zurück
Sportlich war es noch einmal ein Saisonabschluss mit Ausrufezeichen. Beim großen Finale der Schach-Bundesliga in Berlin zeigten die Schachfreunde Deizisau ihre Klasse, gewannen gegen Zugzwang München, den Vorjahresmeister Düsseldorfer SK und die SG Solingen – und kletterten damit noch vom 11. auf den 5. Tabellenplatz. Doch trotz dieses starken Schlussspurts steht der Verein nun vor einer Zäsur: Für die Saison 2026/2027 werden die Schachfreunde kein Team mehr für die Bundesliga melden.