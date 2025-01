Vaihingen an der Enz Brand in Asylunterkunft fordert Todesopfer – Haus einsturzgefährdet

In einer Asylunterkunft in Vaihingen ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Bewohner kam bei dem Feuer ums Leben, ein weiterer wurde verletzt. Das Haus ist akut einsturzgefährdet.