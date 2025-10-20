Schäden durch Tiere Wirrwarr bei Zuständigkeit für verschmutzte Klett-Passage
Die Deutsche Bahn weiß schon seit mindestens Mai von den durch Tiere verursachten Schäden in der Stuttgarter Klett-Passage – fühlte sich aber zunächst nicht zuständig.
Hat die Deutsche Bahn das Problem mit den in der Decke der Klett-Passage nistenden Tieren zunächst auf die lange Bank geschoben? Diesen Verdacht legt eine E-Mail der DB nahe, in der sie auf die Beschwerde eines Reisenden reagiert – und ihre Zuständigkeit für den betroffenen Abschnitt der Passage verneint.