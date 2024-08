Die Doppelsperrung zwischen Remseck und Waiblingen erfordert Umwege. Noch ist unklar, wie lange der Zustand anhält. Anlieger befürchten eine längere Sperrung.

Oliver von Schaewen 08.08.2024 - 15:32 Uhr

Es ist etwa ein Jahr her, da war der Remstal-Radweg viele Monate lang gesperrt, bevor etwa 1000 Eschen gefällt wurden. Das lange Hin und Her zwischen Naturschutzbehörden im Vorfeld der Fällungen nervte Ulrich Stietz, Seniorchef der Hegnacher Mühle – und mit ihm viele Radfahrer. Jetzt erlebt der Müller sozusagen ein Déjà-vu: Schon wieder ist der Radweg in Teilen gesperrt. Stietz befürchtet eine längere Hängepartie auf Kosten der Anlieger, die den Radweg gerne nutzen würden.