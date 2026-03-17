Im Lager von US-Präsident Donald Trump wachsen wegen des Iran-Kriegs die Spannungen. Aus Protest trat Terrorabwehrchef Joe Kent zurück.
17.03.2026 - 21:52 Uhr
Im Lager von US-Präsident Donald Trump tun sich wegen des Iran-Kriegs Risse auf: Aus Protest gegen den US-Einsatz trat am Dienstag der Leiter des Nationalen Terrorabwehr-Zentrums (NCTC), Joe Kent, zurück. Der Iran sei "keine unmittelbare Bedrohung" für die USA gewesen, schrieb Trumps bisheriger Gefolgsmann in seinem Rücktrittsbrief. Er könne den Krieg deshalb nicht mit seinem Gewissen vereinbaren.