Mit Thomas Melles „Die Welt im Rücken“, der Chronik seiner bipolaren Störung, eröffnet Regisseurin Lucia Bihler die Saison im Stuttgarter Schauspiel.
08.09.2025 - 12:09 Uhr
Die Frage ist so delikat, dass man sie sich anderswo verkneifen würde. Aber wir sind im Theater, dieser bürgerlichen Institution, die sich seit je die Freiheit nimmt, sich unbürgerlich aufzuführen. Auf der Bühne lassen Performer, m/w/d, selbst ihr Allerprivatestes nicht privat, sie stellen nicht nur ihr Intimes, sondern auch ihre Intimitäten aus. Betroffenheits- und Befindlichkeitstheater – und zumindest beim vorliegenden Stück, Thomas Melles „Die Welt im Rücken“, muss deshalb auch die distanzlose Frage nach dem Seelenleben der Regisseurin erlaubt sein.