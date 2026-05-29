Nastassja Kinski möchte eine Nacktszene aus einem alten Film von Wim Wenders entfernt haben. Beim Deutschen Filmpreis meldet sich der Regisseur nun selbst zu Wort.
29.05.2026 - 22:12 Uhr
Regisseur Wim Wenders (80) würde eine umstrittene Nacktszene aus seinem preisgekrönten Film „Falsche Bewegung“ aus dem Jahr 1975 heute so nicht mehr drehen. Die Schauspielerin Nastassja Kinski ist in dem Film als 13-Jährige mit nacktem Oberkörper zu sehen. „Das würde ich heute nie mehr so machen“, sagte Wenders nun in Berlin, wo er beim Deutschen Filmpreis mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde.