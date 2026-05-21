Schauspielerin Melisa Melek Özel Ihr Lebenstraum wird wahr
Melisa Melek Özel lebt einen gut kalkulierten Traum. Jetzt spielt sie ihre erste große Hauptrolle auf der Stuttgarter Theaterbühne.
Melisa Melek Özel lebt einen gut kalkulierten Traum. Jetzt spielt sie ihre erste große Hauptrolle auf der Stuttgarter Theaterbühne.
Es ist die Stille, die den Moment erleuchtet. In der Wand verankerte Seilzüge geraten in den Blick, wenn das Licht angeht. Der Putz bröckelt, der eiserne Vorhang ist geschlossen, weil nur der Bühnenmeister ihn öffnen darf, der kommt um 10. Kulissen warten darauf, dass sie auf ihre Position geschoben werden. Ungeordnet stehen sie auf einem schwarzen Holzboden, der speckig ist, weil er schon viel Flüssigkeit aufgenommen hat, Schweiß und ganz sicher auch Tränen.