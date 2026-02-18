Der scheidende Landeschef Kretschmann findet es sinnlos, mit dem Alter zu hadern, und wird philosophisch. „Man macht Platz für diejenigen, die nach einem kommen“, so der Politiker.

Baden-Württembergs scheidender Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) freut sich auf ein Leben nach der Politik. "Ich bin froh, wenn ich nun von der Politik befreit bin", sagte der Grünen-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel". Er habe oft schlecht und wenig geschlafen, so der 77-Jährige, der bei den Landtagswahlen am 8. März nicht mehr kandidiert. Er habe "jetzt den Wunsch nach Feierabend", sagte Kretschmann.