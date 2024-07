Kinder schnappen früher oder später die ersten Witze auf. Für Lachgarantie sorgen dabei vor allem Scherzfragen. Über 100 Scherzfragen für Kinder haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Matthias Kemter 22.07.2024 - 08:50 Uhr

Die meisten Kinder kommen früher oder später in eine Witze-Phase. Was dann bei Teenagern für Augenrollen sorgt, bring die kleinen ordentlich zum Lachen – Scherzfragen. Damit sowohl Elter als auch Kinder mit guten Scherzfragen im Repertoire gewappnet sind, hier die besten und bekanntesten Scherze in Frageform im Überblick, denn Lachen ist gesund: