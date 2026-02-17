Schiffbau in Deutschland Schiffsschrauben made in Germany
Containerschiffe werden zunehmend in Asien gebaut. Doch ihre Propeller können auch von hier stammen. Ein Besuch bei der Mecklenburger Metallguss GmbH.
Deutschlands First Lady Elke Büdenbender war nervös. Es sei das erste Schiff, das sie taufe, verriet sie vor der Zeremonie im Oktober 2023 im Hamburger Hafen. Es klappte aber alles. Die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte ihren Spruch und hieb mit einem kleinen Beil ein Seil durch. Daraufhin zerbarst eine Sektflasche am Rumpf der „Berlin Express“ und die Nationalhymne erklang.