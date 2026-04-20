Die Polizei geht mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Fans vor: Knapp 1000 Ultras haben sich vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München eine Schlägerei geliefert.
20.04.2026 - 16:34 Uhr
Vor dem Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart haben sich am Sonntag rund 1000 Fans in der Nähe der Münchener Allianz-Arena geprügelt. Die Polizei schritt mit Schlagstöcken und Pfefferspray ein, um die Fans zu trennen und die Massenschlägerei zu beenden. Mehr als 500 Fans aus Stuttgart kamen in Gewahrsam.