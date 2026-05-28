Heiße Nächte machen vielen Menschen zu schaffen. Wer das Schlafzimmer kühl hält, abends auf den Körper achtet und ein paar einfache Regeln beachtet, kann trotz Sommerhitze besser zur Ruhe kommen.
28.05.2026 - 12:58 Uhr
Wenn die Temperaturen auch nachts kaum sinken, wird erholsamer Schlaf für viele Menschen zur Herausforderung. Der Körper braucht normalerweise eine gewisse Abkühlung, um leichter in den Schlaf zu finden. Bleibt es im Schlafzimmer warm oder ist die Luft stickig, fällt das Einschlafen oft schwerer. Auch Durchschlafen kann dann zum Problem werden: Man schwitzt, wälzt sich hin und her oder wacht häufiger auf.