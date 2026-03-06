Infolge des Krieges im Iran schießen die Spritpreise in die Höhe. Das merken auch die Menschen an den Tankstellen in Stuttgart. Ein Stimmungsbild vor Ort.
06.03.2026 - 13:14 Uhr
Die Übermüdung ist nicht das größte Problem von Josef Kovac, während er am Freitagvormittag seinen schwarzen VW Polo mit Benzin befüllt. Der 53-Jährige ist zwar bereits seit dem frühen Morgen wach, um einem Freund bei dessen Umzug zu helfen. Doch bei seinem Halt an der Aral-Tankstelle in Stuttgart-Möhringen beschäftigt ihn vor allem etwas anderes: „Die Spritpreise sind übertrieben“, sagt er.