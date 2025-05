Das Hauptzollamt Stuttgart ermittelt gegen elf Tatverdächtige. Ein Mann aus Stuttgart soll im Netzwerk Dutzende Menschen als billige Arbeitskräfte ins Land geschleust haben.

Julian Baum 14.05.2025 - 15:52 Uhr

Ein Großaufgebot von Zollbeamten, Beamten der Bundes- sowie der Landespolizei hat am Dienstag 30 asiatische Imbisse und Restaurants durchsucht, der Großteil davon in Stuttgart. Hintergrund war eine Ermittlung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Stuttgart gegen eine Gruppe von elf Tatverdächtigen. Gegen diese Gruppe habe der Zoll bereits seit einem halben Jahr ermittelt, teilte Thomas Seemann, Sprecher des Hauptzollamts Stuttgart, mit. „Das Gros der Durchsuchungen hat sich auf Restaurants und Imbisse in Stuttgart konzentriert – der weitaus kleinere Teil wurde in Hohenlohe durchsucht“, so Seemann.