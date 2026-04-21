Schließung MVZ Mind in Stuttgart Geschäftsführer starb - Praxis versank im Chaos
Im Februar stirbt der Geschäftsführer, im April stehen die Patienten vor verschlossener Tür. Mitarbeiter des MVZ Mind berichten vom Chaos der letzten Wochen.
Im Februar stirbt der Geschäftsführer, im April stehen die Patienten vor verschlossener Tür. Mitarbeiter des MVZ Mind berichten vom Chaos der letzten Wochen.
Die Krise hat sich über Monate zugespitzt: Bereits 2025 habe es Zahlungsprobleme gegeben, so heißt es aus Mitarbeiterkreisen, im Februar 2026 sei dann der Geschäftsführer Jochen Rau verstorben, im Februar und März blieben bereits die Gehälter aus. Am Ende seien täglich Mahnschreiben eingetrudelt. Und Anfang April standen die Patienten dann beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Mind an der Charlottenstraße 14 vor verschlossener Tür.