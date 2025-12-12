Ja, an den Feiertagen lag schon einmal Schnee in Stuttgart. Aber es ist lange her. Und der DWD wagt einen ersten Ausblick auf Heiligabend 2025.

Weiße Weihnachten kennen in Stuttgart aufgewachsene Kinder und Jugendliche vielleicht aus der Erzählung, nicht aber aus ihrer Heimatstadt. Junge Erwachsene könnten sich noch an das Jahr 2010 erinnern. Damals lag zuletzt an den Feiertagen Schnee. Seither nicht mehr. Und für 2025 ist es angesichts des aktuellen „Adventsfrühlings“ mit Rekordtemperaturen auch kaum vorstellbar.

In der bis 1953 zurückreichenden Messreihe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist das der mit Abstand längste Zeitraum schneefreier Weihnachten. Bis dato mussten die Jahre 1982 bis 1985 als absolute Ausnahme gelten: vier Jahre in Folge lag weder an Weihnachten noch kurz vor oder nach den Feiertagen Schnee in Stuttgart.

Weiße Weihnachten in Stuttgart eine Seltenheit

Weiße Weihnachten müssen in Stuttgart also, anders als im 20. Jahrhundert, mittlerweile als ziemlich unwahrscheinlich gelten, nicht nur nach der strengen DWD-Definition, die eine Schneedecke an allen drei Festtagen verlangt.

2025 wird da vermutlich keine Ausnahme sein. Am Mittwoch veröffentlichte der DWD eine launige Zwei-Wochen-Prognose. Mehrere Wettermodelle errechneten die Wahrscheinlichkeit, dass bis zu den Feiertagen eine Weiße-Weihnacht-Wetterlage eintritt. Es sei „von Winterwetter nicht das Geringste zu sehen“.

Weihnachten zuletzt „immer milder“

Die Messreihen des DWD für ganz Deutschland reichen noch deutlich weiter zurück als bis in die 1950er Jahre. Eine Erkenntnis: „Generell ist es zu Weihnachten im Zuge des Klimawandels in den letzten Jahren immer milder geworden“, so der DWD in einer an Heiligabend 2024 veröffentlichten Analyse. Zwar entsprechen die Niederschläge der vergangenen rund dreißig Jahre in etwa dem Mittel der vergangenen knapp 250 Jahre.

Schnee fällt aber bekanntlich nur bei Temperaturen nahe oder unter dem Gefrierpunkt – und seit 1991 ist es im Mittel wesentlich wärmer als in den Jahrhunderten davor. Entsprechend wurden bundesweit geringere Schneehöhen gemessen.

Temperatur in Stuttgart steigt

Das folgende Schaubild zeigt, dass die weihnachtlichen Temperaturen in Stuttgart (gemessen am Schnarrenberg) über die Jahre tendenziell zugelegt haben. Seit 2010 lagen sie quasi nie unter dem Gefrierpunkt.

„Während es an Weihnachten immer wärmer wird, gibt es beim Wind und bei den Niederschlägen nur kleine Veränderungen“, schreibt der DWD, „der Schnee allerdings ist deutlich auf dem Rückzug.“ Oder für heutige Kinder und Jugendliche an Weihnachten geradezu unvorstellbar.

