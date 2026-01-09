Die aktuelle Wetterlage in Deutschland versetzt die Bundesliga in Alarmbereitschaft. Am Wochenende drohen Spielabsagen. Eine Begegnung gilt dabei als besonders gefährdet.
Heftiger Schneefall, klirrende Kälte und spiegelglatte Straßen – der Winter hat Deutschland fest im Griff. Sturmtief „Elli“, das in den kommenden Tagen vor allem Nord- und Ostdeutschland erreichen soll, sorgt pünktlich zum Start der Bundesliga am Wochenende für große Unsicherheit. Besonders eine Partie steht dabei auf der Kippe: Das Duell zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig könnte den extremen Witterungsbedingungen zum Opfer fallen und abgesagt werden.