Glatte Straßen in Stuttgart und dem Rest des Ladens sorgen am Sonntagabend für mehrere Unfälle: Die Feuerwehr warnt vor gefährlichen Verkehrsbedingungen und ruft zur Vorsicht auf.
25.01.2026 - 21:05 Uhr
Wer derzeit mit dem Auto in Stuttgart unterwegs ist, muss sich auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen. In den vergangenen Stunden kam es aufgrund von Glätte bereits zu zahlreichen Unfällen, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, schwer verletzte Personen gab es demnach nicht. (Stand: 20.45 Uhr)