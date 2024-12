Autofahrer sollten sich auf glatte Straßen in Baden-Württemberg einstellen. Schuld sind Schneeschauer aus dem Schwarzwald und niedrige Temperaturen. Und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Auf den Straßen in Baden-Württemberg kann es glatt werden. Im Laufe des Tages ziehen Schneeschauer vom Schwarzwald kommend über das gesamte Land, erklärt ein Meteorologe des Deutschen-Wetterdienstes (DWD). Bis in tiefe Lagen sei dann Schnee möglich, am Rhein und Neckar könne es demnach regnen.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen kann es deshalb im ganzen Land auf den Straßen glatt werden. Am Kältesten ist es mit minus ein Grad im Schwarzwald und auf der Alb. Am Oberrhein könne es bis zu sechs Grad geben, so der Meteorologe.

In der Nacht zu Heiligabend werden dann auf der Alb, im Schwarzwald und im Allgäu wieder Schneeschauer erwartet. Dort können den Angaben zufolge am Dienstag sogar ein paar Zentimeter Neuschnee liegen bleiben. In Höhen über 400 Meter könne es erneut glatt werden.

So wird das Wetter an den Weihnachtsfeiertagen

Am Dienstagmorgen wird es laut dem DWD regnen, im Bergland schneien. Die Chance auf weiße Weihnachten bewertete der Meteorologe als eher gering. Erst ab einer Höhe von 600 Metern könne der Schnee an Heiligabend liegenbleiben.

Und wie sieht es an den Feiertagen aus? Am Mittwoch, dem 1. Weihnachtsfeiertag, soll es vormittags wolkig und regnerisch sein. Am Mittag wird dann Sonnenschein erwartet. Nachts kann es dann wieder glatt werden bei bis zu minus fünf Grad.

Am Donnerstag, dem 2. Weihnachtsfeiertag, klettern die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 0 und 8 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann wieder auf bis zu minus vier Grad – erneut Glättegefahr.