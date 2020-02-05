Tagsüber müde und abends hellwach - für viele Menschen ist das leider der Normalzustand. Wir verraten Ihnen 29 Tipps und Tricks, die Ihnen helfen, besser einzuschlafen.
18.01.2026 - 14:53 Uhr
Ein Viertel aller Deutschen leidet unter Schlafstörungen (1). Sie wachen während der Nacht immer wieder auf oder können abends gar nicht erst einschlafen bzw. wachen zu früh auf. Vor allem Einschlafprobleme verschlechtern durch den resultierenden Schlafmangel das Lebensgefühl. Betroffene, die regelmäßig schlecht einschlafen können, gehen nicht selten bereits mit der Sorge über eine weitere kurze Nacht ins Bett. Ein Teufelskreis beginnt. Was Sie tun können, wenn Sie nicht durchschlafen und schnell wieder einschlafen möchten, verraten wir Ihnen im Artikel.