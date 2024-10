Eine in Südkorea entdeckte Microraptor-Spur lässt vermuten, dass der kleine Dinosaurier seine Flügel nutzte, um schneller zu laufen. Die Schwingen könnten ihm Auftrieb verschafft haben.

Markus Brauer /Stefan Parsch (dpa) 23.10.2024 - 18:34 Uhr

Kleine geflügelte Dinosaurier nutzten möglicherweise ihre Schwingen, um ihre Schrittlänge zu erhöhen. Dies lege die Spur eines Microraptors nahe, die in Südkorea gefunden wurde, berichten Wissenschaftler im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).