Ein schockierender Fund: Eine Mutter entdeckt ihre zwei leblosen Kinder im geparkten Auto - bei Temperaturen von fast 40 Grad. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Zwei Kleinkinder im Alter von zwei und vier Jahren sind tot im Auto ihrer Familie im südfranzösischen Carpentras aufgefunden worden. Sie hatten sich ersten Erkenntnissen zufolge darin eingeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihre Mutter hatte die beiden Geschwister in dem auf der Einfahrt zum Wohnhaus geparkten Auto entdeckt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten vergeblich, sie zu reanimieren.

Unsere Empfehlung für Sie Totes Kleinkind in Schorndorf Tödlicher Irrtum – Mutter ging zur Arbeit, Kind starb an Hitzschlag im Auto Die Untersuchung bringt Aufschluss zur Todesursache des im Auto vergessenen Kleinkinds. In den sozialen Medien schlagen die Wellen nach dem Unglück hoch. Die Staatsanwaltschaft leitete Vorermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesumstände steht demnach noch aus.

Mutter von der Feuerwehr betreut

Die 33-jährige Mutter wurde den Angaben nach von der Feuerwehr betreut. Aufgrund ihres Zustands sei eine Befragung durch die Ermittler zunächst nicht möglich gewesen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Menschen in Frankreich erleben derzeit eine extreme Hitzewelle, mit Temperaturen bis zu 42 Grad. In Carpentras zeigten die Thermometer am Montag laut französischem Wetterdienst bis zu 39 Grad an. Für einen großen Teil des Landes hat Météo France die höchste Hitze-Warnstufe Rot verhängt. Die Werte sollen in den kommenden Tagen noch steigen.