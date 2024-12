Das schnörkellose Traumhaus in Degerloch

Schön wohnen in Stuttgart

Mit Blick auf den Fernsehturm – auf einem komplizierten Hanggrundstück im Stuttgarter Stadtteil Degerloch hat ein junges Paar mit Hilfe eines Stuttgarter Architekturbüros ein schnörkelloses Traumhaus mit Aussicht auf viel Grün gebaut.

Nicole Golombek 22.12.2024 - 07:30 Uhr

Nie im Leben. Unmöglich. Keinesfalls lässt sich da ein architektonisch anspruchsvolles Haus mit viel Licht und hohen schönen Räumen planen: auf einem derart schmalen Grundstück an einer Straßenbiegung, und mit nah angrenzenden Nachbarhäusern links, rechts und auf den hinteren, gartenseitig angrenzenden Grundstücken. Die vorgeschriebenen Abstandsflächen sind ja auch noch zu bedenken. Und doch steht in dem Sträßchen im Stuttgarter Stadtteil Degerloch nun genau das: ein in seiner Form und Schlichtheit beeindruckendes Einfamilienhaus.