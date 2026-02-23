Schönbuchbahn fährt wieder: „Das Vertrauen in die Schönbuchbahn ist weg“ – Das sagen Fahrgäste

Es riecht neu im Elektro-Triebwagen der Schönbuchbahn von CAF, der an diesem Montagvormittag vom Böblinger Bahnhof losfährt. Ein bisschen nach heißer Elektronik. Der Boden und die blauen Sitze sind sauber, nur eine Scheibe hat von außen ein Vogelschiss getroffen. Wochenlang standen die neuen Nexios – außer für Tests – still, aber jetzt fahren sie wieder. Vorerst nur halbstündlich, Busse helfen, den Viertelstundentakt zu erreichen. Grund zur Freude für Pendler und Schüler, die monatelang mit dem Bus fahren mussten. Zumal ab dieser Woche eine Baustelle auf der Dettenhäuser Straße bei Weil im Schönbuch eine Umleitung nötig macht. Jetzt kommen die Fahrgäste wieder vollelektrisch an ihr Ziel.