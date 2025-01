Das Gourmetrestaurant Nico Burkhardt ist bei Gault&Millau in die rote Dreihauben-Klasse aufgestiegen. Das sagten die Restauranttester über das Schorndorfer Top-Restaurant:

Harald Beck 23.01.2025 - 06:00 Uhr

Maximal fünf Hauben vergibt der Restaurantführer Gault&Millau für die besten Restaurants in Deutschland, die jetzt einmal mehr in München ausgezeichnet worden sind. Rote Hauben stehen dabei für die besten Betriebe in der jeweiligen Kategorie zwischen einer und eben jenen fünf Hauben. Frisch aufgestiegen in die rote Dreihaubenfraktion ist im aktuellen Gault&Millau das Gourmetrestaurant Nico Burkhardt in Schorndorf.