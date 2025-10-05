Schockmoment bei der Partie Bielefeld gegen Schalke: Nach einem Zusammenprall bleibt Joel Grodowski regungslos auf dem Rasen liegen. Doch ein Schalker greift schnell ein.
Schalke-Profi Nikola Katic hat nach dem Zusammenprall von Arminia-Stürmer Joel Grodowski mit Torwart Loris Karius beherzt eingegriffen – und dafür Lob von seinem Trainer erhalten. „Es hat ziemlich wild ausgeschaut. Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert“, sagte Schalke-Trainer Miron Muslic direkt zu Beginn der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld.