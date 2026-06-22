Das Kühlaggregat eines Sattelanhängers fängt auf dem Parkplatz der Raststätte Sindelfinger Wald Feuer. Kollegen wecken den schlafenden Fahrer und retten ihm so vielleicht das Leben.

Das hätte übel ausgehen können: Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr war auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Sindelfinger Wald die Klimaanlage eines Sattelaufliegers in Brand geraten. Nach Informationen der Polizei hatte der Fahrer des Sattelzugs zu diesem Zeitpunkt im Führerhaus geschlafen. Andere Fahrer auf dem Parkplatz bemerkten den Rauch und weckten den Fahrer und retteten ihm so womöglich das Leben.

Nachdem seine Kollegen ihn auf den Brand aufmerksam gemacht hatten, reagierte der Fahrer geistesgegenwärtig: Er koppelte den Auflieger von der Zugmaschine ab und bekämpfte die Flammen gemeinsam mit einigen Kollegen mit Handfeuerlöscher und Wasserkanister.

An dem Auflieger entstand ein Totalschaden, die Zugmaschine wurde dagegen wohl nur leicht beschädigt. Foto: SDMG

Als kurz darauf Polizei und Feuerwehr eintrafen, war kein Flammenschein, sondern nur noch Rauch zu sehen. Die Feuerwehr löschte den Brand darauf vollkommen ab.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, hatte sich der Fahrer beim Abkoppeln des Aufliegers leichte Verletzungen zugezogen, die aber wohl mit einem Kühlpack schnell behandelt waren. An dem mit 22 Tonnen Zwiebeln beladenen Auflieger entstand ein Totalschaden. Die Zugmaschine wurde nur leicht beschädigt. Vermutliche Ursache für den Brand war laut Polizeiangaben ein technischer Defekt im Kühlaggregat des Aufliegers.