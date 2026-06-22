Das Kühlaggregat eines Sattelanhängers fängt auf dem Parkplatz der Raststätte Sindelfinger Wald Feuer. Kollegen wecken den schlafenden Fahrer und retten ihm so vielleicht das Leben.
22.06.2026 - 10:41 Uhr
Das hätte übel ausgehen können: Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr war auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Sindelfinger Wald die Klimaanlage eines Sattelaufliegers in Brand geraten. Nach Informationen der Polizei hatte der Fahrer des Sattelzugs zu diesem Zeitpunkt im Führerhaus geschlafen. Andere Fahrer auf dem Parkplatz bemerkten den Rauch und weckten den Fahrer und retteten ihm so womöglich das Leben.