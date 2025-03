Auf den ersten Blick erkennt man nicht, weshalb die Küche in Niklas Kunzes Wohnung in Degerloch etwas Außergewöhnliches sein soll. Die dunklen Flächen aus Kirschholz sind zwar ein Hingucker, über ihre Geschichte geben sie allerdings wenig preis. Erst im Gespräch mit dem Schreinermeister erfährt man, dass er die Einbauküche komplett aus Altholz gefertigt hat.

Die sichtbaren Flächen bestehen aus einem alten Schrank, der einmal seiner Nachbarin gehörte. Kunze zerlegte das Möbel, sägte längliche Bretter aus dem Holz und leimte diese in der gewünschten Größe wieder zusammen. Frisch geölt glänzen die Möbel wie neu. Andere Holzreste, teilweise vom Sperrmüll, verwendete Kunze für die Innenausstattung der Küchenschränke. Und selbst bei Scharnieren, Beschlägen und Schrauben blieb er seinem Konzept treu: Die Metallteile stammen größtenteils aus alten Möbeln.

Kaum etwas wurde neu gekauft

Laut Kunze kommt die Küche so auf einen Recyclinganteil von mindestens 90 Prozent, Elektrogeräte ausgenommen. Selbst den Backofen und den Kühlschrank organisierte er sich aber gebraucht bei Ebay-Kleinanzeigen. Nur bei der Spüle stieß sein Wiederverwertungswillen an eine Grenze. Der gebraucht gekaufte Wasserhahn war irreparabel undicht, das Waschbecken kam in zwei Teilen an. Zähneknirschend schrieb er beide also zu Herd und Dunstabzugshaube auf die Liste der Neukäufe.

Bei einem Rundgang durch die Wohnung merkt man schnell: Kunze brennt für seinen Beruf. Zu fast jedem Möbelstück hat er eine Geschichte parat. Der Couchtisch? Adoptierte die Beine eines alten, größeren Beistelltischs. Das Schnapsschränkchen? Hatte früher mal Schubladen und stand halb kaputt auf der Straße. Dort findet Kunze übrigens immer wieder Material für seine Projekte. „Das ist schon eine Art Berufskrankheit“, sagt er und lacht. Sperrmüll falle ihm überall direkt auf.

Selbst nach einem langen Arbeitstag scheint er noch nicht genug vom Holz zu haben. Seine Küche tischlerte er nach Feierabend und an den Wochenenden. Satte sieben Monate hat dieser Prozess gedauert, sagt Kunze, die Materialsuche nicht eingerechnet. Der Arbeitsaufwand ist mit ein Grund, wieso diese Bauweise trotz niedriger Materialkosten bisher nicht im großen Stil machbar ist.

Ein weiterer Grund ist die langwierige Suche nach verwertbarem Altholz. Um regelmäßig ähnlich große Projekte umzusetzen, müsse man neue Wege finden, an das Material zu kommen. „Im Prinzip müsste schon die Abfallwirtschaft bei der Sperrmüllabholung darauf achten und die guten Stücke zur Seite stellen“, meint Kunze. Und selbst dann: „Für eine Küche benötigt man einfach sehr viel Holz.“ Ein großer Schrank wie der seiner Nachbarin sei da schon ein Glücksgriff. Um zum Beispiel ein Bett zu bauen, reiche oft schon ein alter Esstisch. Die Altholz-Küche aber wird in absehbarer Zeit wohl nicht in Serie gehen.

Selbst Metallteile wie Scharniere und Schrauben stammen aus alten Möbeln. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der ökologische Gedanke zieht sich durch bei Niklas Kunze. Nicht ohne Grund arbeitet er bei der „Ökologischen Werkstatt“, hat dort seine Ausbildung und dann den Meister gemacht. Die Schreinerei in Fellbach hat sich auf Massivholz spezialisiert und verzichtet auf die Lackierung ihrer Möbel, um möglichst wenig Schadstoffe freizusetzen. Zum Ende des Jahres wird Kunze das Unternehmen gemeinsam mit einem Kollegen übernehmen.

Schon jetzt macht er sich Gedanken, wie er sein Nachhaltigkeitskonzept besser kommunizieren kann. „Ich glaube schon, dass es für Kunden interessant ist, zu wissen, wie viel CO2 ein Produkt verursacht“, meint Kunze. Er versucht daher herauszufinden, wie er glaubhafte CO2-Bilanzen für seine Möbel erstellen kann.

Dazu berechnet er zum Beispiel, wie viel Kohlenstoff das verwendete Holz bindet. Oder, wie viel CO2 die Produktion des Stahls für die Beschläge ausgestoßen hätte. Im Falle seiner Küche geht er davon aus, 420 Kilogramm CO2 eingespart zu haben. Das entspricht immerhin ungefähr einem Flug von Stuttgart nach Madrid.