Schrumpfkur bei der Bahn: 81 Züge weniger

Deutsche Bahn DB-Zugflotte soll um 81 Züge schrumpfen
Der verlustreiche Staatskonzern will die Zahl seiner Fernzüge bis 2036 um ein Fünftel auf 428 verringern. Das zeigen vertrauliche interne Unterlagen.
Die Deutsche Bahn AG will ihren defizitären Fernverkehr mit deutlichen Einschnitten bei der Zugflotte profitabler machen. Die Zahl der Fernzüge soll bis 2036 um ein Fünftel sinken. Bis im Frühsommer waren für den Staatskonzern noch 509 ICE- und Intercity-Züge unterwegs, in elf Jahren sollen es nur noch 428 Züge sein. Zudem soll bis dahin die hohe Zahl der bisher 14 Modellreihen halbiert werden, um die enormen Instandhaltungs- und Reparaturkosten der Flotte zu senken. Das zeigen interne Unterlagen zur Flottenplanung, die unserer Redaktion vorliegen.