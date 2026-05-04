Wahrheit oder Desinformation? Wie Medienschaffende das eine vom anderen unterscheiden, ist Thema bei den bundesweiten Schülermedientagen.
Die angehenden Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker für Systemintegration sind gut vorbereitet an diesem Montagmorgen: Mehr als 30 Fragen haben sie für den Besuch von Joachim Dorfs zusammengestellt. Der Chefredakteur von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten kommt zum Auftakt der Schülermedientage, die jährlich in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung stattfinden, an die IT-Schule Stuttgart und spricht mit den jungen Erwachsenen über Fake News, seriöse Berichterstattung und die Herausforderungen in der Medienbranche. Letztere sind vielfältig, wie ein kurzes Video zum Internationalen Tag der Pressefreiheit zeigt: Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen ist Deutschland auf Platz 14 der Rangliste abgesackt. Die Bedrohungen gegenüber Medienschaffenden hätten „ganz klar zugenommen“, sagt Dorfs, betont aber auch: „Man muss die Relation wahren im Verhältnis zu anderen Ländern.“ Er meint damit etwa Russland oder China. „Das erste, was autokratische Systeme machen, ist, die Pressefreiheit abzuschaffen.“ Dann werden Medienschaffende oft auch von Politikerinnen und Politikern offen bedroht.