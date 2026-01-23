Laut einer Umfrage können 63 Prozent der Grundschulen allen Erstklässlern ab Herbst Angebote zur Ganztagsbetreuung machen. Ist das Glas damit halb voll oder halb leer?
Bei Gerhard Brand, dem Vorsitzenden des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) im Land, schrillen die Alarmglocken. Er befürchtet, dass Baden-Württemberg das Recht auf Ganztagsbetreuung für alle Erstklässler im nächsten Schuljahr nicht wie geplant umsetzen kann. „Der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung lässt sich in Baden-Württemberg derzeit nicht flächendeckend umsetzen“, erklärte Brand in einer Pressemitteilung. Er beruft sich bei dieser Einschätzung auf eine repräsentative Forsa-Umfrage unter Schulleitern in Deutschland und Baden-Württemberg. Dabei haben laut VBE 63 Prozent der baden-württembergischen Rektoren erklärt, dass sie für alle Erstklässler, die nach den Sommerferien an ihre Grundschule kommen, die Ganztagsbetreuung gewährleisten können. Bundesweit liegt dieser Wert bei 67 Prozent.