Tödliche Schüsse in Wangen: „Immer mehr und mehr werden wir Opfer von Gewalt“

Wer an diesem Vormittag im Ortszentrum von Wangen (Kreis Göppingen) zum Friseur möchte, muss erst die Polizei fragen. Weiträumig ist der Platz, an dem sich Gaststätte, Getränkeladen und Friseursalon aneinanderreihen, mit weiß-rotem Flatterband abgesperrt. „Unfall“ steht auf einem Warndreieck. Beamte der Spurensicherung kommen in weißen Ganzkörperanzügen aus einem Mehrfamilienhaus und suchen unter einem blau-weißen Pavillon Schutz vor der Sonne. In einem der Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses ist ein kreisrundes Loch zu sehen, das von den Geschehnissen zeugt. Am Donnerstagmorgen ist hier ein 27-jähriger Asylbewerber durch Polizeischüsse zu Tode gekommen.