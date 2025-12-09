Ein 16-Jähriger wird in Stuttgart-Weilimdorf angeschossen, über die Hintergründe ist nach wie vor nichts bekannt. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei soll nun Licht ins Dunkel bringen.
Nach den Schüssen in Weilimdorf schweben am Dienstagmorgen noch immer viele Fragezeichen über dem Fall. Polizeibeamte haben am Sonntagabend zwei 16 und 18 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 16-Jährigen in Weilimdorf schwer verletzt zu haben. Doch welche Hintergründe zu der Tat geführt hatten, ist nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart noch unklar. Genau das soll die jetzt eingerichtete, zwölf Köpfe starke Ermittlungsgruppe „Linde“ aufklären.