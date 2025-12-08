Schüsse in Weilimdorf: Videos in sozialen Netzwerken sollen Szenen aus der Tatnacht zeigen

Die Polizei hat nach den Schüssen in Weilimdorf am Wochenende bei Razzien in Feuerbach und Gerlingen zwei Personen festgenommen. Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen war ein 16-Jähriger angeschossen und schwer verletzt worden. Er wurde kurze Zeit später sieben Kilometer entfernt am Nordbahnhof gefunden. Die Tat hat sich am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr auf dem Spielplatz „Beim Esel“ an der Lindenbachhalle ereignet. Eine Uhrzeit, zu der noch viele Menschen unterwegs gewesen sind. Einige davon haben die Ereignisse nach den Schüssen dokumentiert.